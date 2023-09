Biblioteen a Prato: obiettivo adolescenti

Da segnalare anche gli incontri Biblioteen dedicati al mondo degli adolescenti, pensati per gli studenti e gli insegnanti delle scuole superiori. Si affronterà il tema degli stereotipi di genere e delle dinamiche discriminatorie nello spettacolo-laboratorio Come nelle fiabe curato da Teatro Metropopolare (20 ottobre alle 17), di alimentazione digitale nei tre incontri curati da SED, cooperativa esperta in educazione all’uso di internet e contrasto ai fenomeni di cyberbullismo (8, 22 novembre e 6 dicembre alle 16), di come affrontare la prova d’italiano della maturità con i suggerimenti della docente d’italiano Cristiana Landi (11 dicembre alle 17). Non mancheranno letture animate e laboratori per i più piccoli curate dalla sala ragazzi e bambini e gli incontri a cadenza mensile del gruppo di lettura Il Salotto del giovedì, rivolto ai lettori appassionati (il 19 ottobre con 22.11.63 di Stephen King, il 16 novembre con Alta fedeltà di Nick Hornby, il 14 dicembre con Hidden Valley Rood. Nella mente di una famiglia americana di Robert Kolker). Infine, una giornata di festa sabato 25 novembre in occasione del 14° compleanno della Lazzerini nella nuova sede della Campolmi con uno spettacolo per bambini, l’International Game day per bambini e adulti e altre sorprese.