Biblioteche, spazio ai piccoli. Un weekend tutto da leggere per Un autunno da sfogliare

Sempre tante le iniziative del sabato per famiglie e bambini nelle biblioteche comunali con la rassegna Un Autunno da sfogliare. "Leggiamo insieme di…" è il titolo del ciclo di incontri gratuiti per piccoli dai 4 ai 10 anni che fa tappa ogni sabato mattina nelle biblioteche Ovest, Nord e di Casale. Domani alle 10.30 in tutte e tre le biblioteche i piccoli potranno divertirsi tra letture animate e laboratori creativi dedicati al fascino dell’ascolto e della creatività. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria per tutti gli incontri (info pagina Fb o sito della Lazzerini). Sempre domani dalle 14 alle 19 alla Nord arriva Bibliogame: per adulti, ragazze e ragazzi dagli 8 anni in su, un pomeriggio di appassionanti giochi in scatola per ogni gusto con Ludissea 42. Ed è sempre possibile partecipare a Biblioteca con delitto che coinvolge il pubblico di tutte le decentrate: si cercano aspiranti detective per risolvere un caso misterioso scritto per l’occasione da Luca Martinelli. È possibile ritirare la trama del giallo nelle biblioteche oppure via mail. In palio buoni da 50 euro per l’acquisto di libri nella Libreria Giunti, sorteggiati tra tutti coloro che riusciranno a sciogliere l’enigma. Domenica alle 16 l’appuntamento è invece in Lazzerini con il ciclo di incontri gratuiti per bambini dai 4 anni in su dal titolo "Vorrei un tempo lento lento": con Alessandra Forlani i piccoli provano a portarsi dietro un po’ del tempo dell’estate con la lettura di storie che invitano alla lentezza. Questa domenica ci sarà un laboratorio di racconti dedicati a La magia nell’attesa Prenotazione obbligatoria, compilando il modulo online disponile su bit.ly/form-tempolento-halloween