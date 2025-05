Biblioteca senza internet da mesi: "Disagio per studenti e cittadini"

La rete wi-fi della biblioteca Bartolomeo Della Fonte di Montemurlo è fuori uso da mesi. Un disservizio che penalizza studenti, universitari e cittadini che frequentano la struttura per studiare. Dopo numerose segnalazioni, a sollevare con forza la questione è Antonio Matteo Meoni, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. "In un’epoca in cui la connettività rappresenta una risorsa essenziale per la formazione, il lavoro e l’accesso ai servizi pubblici – dichiara Meoni – è inammissibile che una biblioteca comunale sia priva di accesso a internet da così tanto tempo. La prima segnalazione documentata da un cittadino risale addirittura a oltre un anno fa. Non parliamo di un servizio accessorio, ma di un’infrastruttura di base: senza wi-fi, la funzione stessa della biblioteca viene compromessa". Il capogruppo sottolinea le difficoltà pratiche che affrontano ogni giorno gli utenti della struttura: "Studenti universitari portano i propri computer per studiare, preparare esami o fare ricerche. Senza connessione, tutto questo diventa pressoché impossibile. È un danno concreto per chi conta su questo spazio come luogo di studio e crescita". Meoni punta il dito contro il ritardo gestionale dell’amministrazione: "I cittadini hanno presentato segnalazioni, ma l’amministrazione sembra continuare a ignorare il problema. Io preferisco i fatti alle parole. Per il sottoscritto non serve promuovere i servizi sui social: bisogna anche garantirne il funzionamento reale. La verità è tutta qui. A cosa serve vantare strutture moderne, se poi non si è in grado di mantenere attivi neanche i servizi di base come la connessione a internet. È necessario un intervento tempestivo per il ripristino di un servizio tanto semplice quanto essenziale per gli studenti e per tutti i cittadini che frequentano la nostra biblioteca comunale".