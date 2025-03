Biblioteca digitale, come si usa . In Lazzerini un corso gratuito

Come si scarica un e-book o un giornale digitale? Come si ascolta un audiolibro? Questi prodotti si trovano anche sulla biblioteca digitale DigiToscana MediaLibraryOnline e la Lazzerini mette a disposizione un’occasione pensata proprio per tutti per imparare ad usare il portale promosso dalla Regione Toscana. Qui è possibile accedere gratuitamente a numerosissimi contenuti digitali come ebook, audiolibri, film, giornali e riviste, 24 ore su 24.

Gli incontri, gratuiti, sono organizzati nell’aula corsi della Lazzerini ogni lunedì (tranne il 21 aprile) dalle 17 alle 19, fino al 5 maggio. Si può scegliere una delle date in programma e prenotarsi all’indirizzo mail [email protected]

Qui un bibliotecario spiega a tutti i partecipanti come funziona la biblioteca digitale, dalla A alla Z. Nell’ultima parte dell’incontro è a completa disposizione per rispondere a dubbi e domande, e fornisce assistenza personalizzata a chiunque ne abbia bisogno.

Possono partecipare un massimo di 10 iscritti ad incontro.