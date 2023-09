Benvenuti a casa Gori. Un rugbista ai fornelli: "Insegno ai francesi la cucina italiana"

A 33 anni compiuti lo scorso marzo, continua ad essere uno dei migliori giocatori della seconda divisione di rugby francese: il Colomiers continua infatti a puntare su di lui, per risalire la china e sognare il salto nella massima serie. Accanto alla passione di una vita però, Edoardo "Ugo" Gori, sembra averne scoperto un’altra. E non riguarda lo sport, ma la cucina: già perché il mediano di mischia pratese ha aperto nei giorni scorsi una pagina su Instagram. Dove, in un francese ormai perfetto, illustra agli utenti le ricette culinarie italiane più celebri.

"Ciao Belli", il nome del canale online di videoricette che ha inaugurato un paio di giorni fa: ai suoi "followers", il trentatreenne cresciuto nel Gispi e nei Cavalieri ha proposto per iniziare un "videoturorial" sulla pasta alla carbonara, allegando gli ingredienti e filmandosi durante la preparazione del piatto. Un passaggio dalla palla ovale alla padella quindi, che nel mondo del rugby non rappresenta qualcosa di inedito: Andrea Lo Cicero, solo per restare in termini di rugbisti capaci di diventare pilastri della Nazionale, ha intrapreso da qualche anno la medesima strada. La differenza è che il "Barone" si è ritirato da un pezzo, mentre Ugo è un giocatore ancora in attività.

"Il Barone è sempre una fonte di ispirazione. Tengo però a precisare di non aver ancora smesso di giocare – ha scherzato Gori – si tratta di un nuovo progetto con cui racconto la mia più grande passione. Dopo il rugby, ovviamente". In primo piano resta ovviamente l’attività agonistica: se il discorso con l’Italrugby è chiuso (dopo aver messo insieme 69 caps ed essersi tolto la soddisfazione di indossare la fascia di capitano) il sogno di Edoardo rimane quello di riconquistare la promozione nella Top14 francese. Un obiettivo che aveva già raggiunto nel 201920, prima che la federazione decidesse di annullare quel torneo interrotto a poche giornate dalla fine a causa dello scoppio della pandemia. Anche dalla Francia però, continua a seguire le vicende rugbistiche italiane. Con quella che sembra una promessa. "Cosa penso di Lorenzo Pani? Che sia un ottimo giocatore e che possa ambire ad una carriera di primo piano – ha chiosato Gori – tornare a vestire la casacca dei Cavalieri? Dovrò farlo, prima di ritirarmi".

Giovanni Fiorentino