Bellini Giacomo va ko. Kickers Narnali avanti

I Kickers Narnali tornano ad allungare nei confronti del Bellini Giacomo Bacchereto. Questo l’esito della settima giornata di ritorno del campionato di calcio della Uisp Prato, nella quale la capolista ha battuto 6-1 la Polisportiva S. Andrea e la seconda della classe ha perso a sorpresa contro il Prato Asd per 2-1. Così i Kickers Narnali si sono portati a +4 sulla più diretta inseguitrice. Nel match tra Prato Asd e Bellini Giacomo Bacchereto vanno a segno Curcio e Orefice per i padroni di casa, mentre Riolo prova ad accorciare le distanze nel secondo tempo, ma il suo gol non basta per raggiungere il pareggio.

I Kickers, invece, sfruttano al massimo uno Sciannamè in stato di grazia, autore di ben cinque reti. A segno anche Querci. Per la Polisportiva S. Andrea, il gol della bandiera porta la firma di Tuci. Le altre gare del turno. Finisce 1-4 tra Vergaio 2003 e S. Ippolito: per gli ospiti vanno in rete Giancanterino, Lepore, Lombardi e Nenciarini, mentre per il Vergaio segna il solo Gjomemo.

Partita tiratissima tra Olimpia Prato e Phoenix 2012: al fischio finale è 4-3, dopo la tripletta di Mannucci per il Phoenix e le reti di Ghianni, Burani e Vollero (doppietta) per l’Olimpia Prato. Tra Fc Tavola e Polisportiva Il Sogno arriva un secco 2-0 a favore dei padroni di casa, con i gol di Tascini e Innocenti. Match combattuto e ricco di emozioni tra Sporting Prato City e Avis Verag Prato Est: 3-2 il risultato finale. Per il Prato City vanno a segno Pellegrini e Livi (doppietta), capaci di ribaltare la partita dopo il provvisorio 0-2 dell’Avis Verag Prato Est, firmato da Djagne e Mbaye.

Infine, tra Giusti Stefano Comeana e Real Chiesanuova finisce 3-1: Elhadar, Clemente e Hamd regalano i tre punti alla squadra di Comeana, mentre per il Chiesanuova arriva il gol della bandiera di Lici.