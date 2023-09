Bel movimento a Prato: Toccata quota 68 iscritti Palla Grossa 2023

"La squadra quest’anno c’è. Il nostro percorso di crescita sta andando avanti e siamo arrivati a toccare quota 68 iscritti. Si è creato un bel movimento, purtroppo scalfito da qualche infortunio di troppo, ma questo mi sembra un male comune sentendo anche gli altri quartieri". Si respirano ottimismo e convinzione nei propri mezzi nelle parole del presidente dei Gialli di Santo Stefano, Rodolfo Pisaneschi. Il 9 settembre saranno loro a sfidare gli Azzurri e ad aprire l’edizione 2023 della Palla Grossa. Vietato, però, sottovalutare gli avversari: "Gli Azzurri stanno facendo un percorso di ricostruzione proprio come quello da noi avviato qualche anno fa – prosegue il numero uno dei Leoni Gialli -. Credo che l’esperienza nell’arena faccia la differenza e quindi siamo convinti di potere vincere. Abbiamo poi inserito un preparatore di livello internazionale come Alex Ferramosca, che scenderà nell’arena con i ragazzi con un ruolo di spicco. Diciamo che c’è una certa soddisfazione a portare elementi di questo calibro intorno alla Palla Grossa". Infine una previsione sull’edizione 2023 della Palla Grossa. "I favoriti a nostro avviso sono i Verdi – conclude -. Hanno sete di vendetta e sono la squadra da battere. Noi intanto dobbiamo pensare a battere gli Azzurri e poi ci giocheremo il tutto per tutto nell’eventuale finale. Anche i Rossi sono una bella squadra. Di sicuro ne beneficerà lo spettacolo". Sul fronte tecnico da ricordare la conferma come allenatore di Federico Tempestini. Da stabilire ancora alfiere e capitano.

L. M.