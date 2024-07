Battere il rischio idraulico. Obiettivo autunno sicuro

Prosegue senza sosta l’impegno del Comune di Montemurlo per mettere in sicurezza il territorio a seguito dell’alluvione dello scorso 2 novembre. L’obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati con l’arrivo dell’autunno. In quest’ultima settimana il sindaco Simone Calamai e l’assessore alla difesa del suolo e sicurezza idraulica, Alberto Vignoli hanno continuato ad incontrare gli enti che hanno competenze sul reticolo idraulico e la gestione delle acque. In particolare gli amministratori hanno avuto una riunione con il Genio civile, che ha competenze dirette sul reticolo idraulico, il sistema fluviale e le infrastrutture idrauliche e con Publiacqua con la quale il Comune sta definendo uno studio e quindi un piano dettagliato che porti a risolvere le criticità di allagamenti stradali che si verificano in caso di piogge intense in alcune zone di Oste-Santorezzo.

La prossima settimana prenderanno il via alcuni importanti lavori di messa in sicurezza idraulica sul torrente Bagnolo affidati dal Genio civile. Il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, invece, porterà avanti un intervento approfondito di pulizia dell’alveo, sempre sul torrente Bagnolo, che partirà in prossimità del bacino idraulico di Montachiello e proseguirà in direzione della località Il Borghetto. Il Consorzio si occuperà della rimozione del materiale trascinato a valle dall’alluvione, comprese le alberature e procederà al taglio delle piante infestanti che si trovano in alveo. Tutti questi interventi procederanno con la pulizia del bacino idraulico di Montachiello che si trova sopra Bagnolo, lungo la strada che porta ad Albiano. La tutela e la sicurezza del territorio sono al primo punto del nostro programma di mandato e stiamo procedendo con forza e determinazione per essere pronti ad affrontare fenomeni meteorologici che, purtroppo, sono sempre più intensi.- sottolinea il sindaco Simone Calamai - Torno a ribadire che serve un piano di mitigazione ambientale a livello nazionale".

Per l’assessore Alberto Vignoli:"L’alluvione dello scorso novembre ci obbliga a fare i conti con la frammentazione delle competenze idrauliche nel nostro Paese. Non tutto dipende dal Comune". Alberto Vignoli proprio lo scorso anno aveva inaugurato con Publiacqua un percorso dell’acqua lungo il torrente Bagnolo che di fatto è stato spazzato via dall’alluvione e che è in fase di risistemazione.