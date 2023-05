Battere il caro bollette In campo il bonus idrico

Soldi per far fronte al caro bollette. E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione dei rimborsi economici sulla tariffa del servizio idrico anno 2023 rivolto a tutti i residenti nei Comuni di Prato, Montemurlo, Poggio a Caiano, Carmignano, Vaiano, Vernio e Cantagallo. L’agevolazione prevede un rimborso economico sui consumi di acqua nell’abitazione di residenza a nuclei familiari in difficoltà economiche e alle persone che per motivi di salute necessitano di un consumo superiore alla media. I rimborsi verranno erogati fino ad esaurimento fondi secondo una graduatoria formata sulla base del valore Isee e verranno effettuati dal gestore. Potranno essere erogati rimborsi anche a utenti con morosità.

A parità di valore Isee, sarà data priorità ai nuclei familiari in cui è presente almeno un componente in condizione di disabilità. In caso di ulteriore parità sarà data priorità ai nuclei familiari più numerosi. Il rimborso assegnato non potrà essere superiore alla spesa per la tariffa idrica sostenuta nell’anno 2022. Possono presentare domanda i cittadini con un valore Isee non superiore a 14.500 euro; non superiore a 15.500 euro nel caso in cui sia presente nel nucleo almeno un soggetto che, a causa di particolari condizioni mediche adeguatamente certificate, necessiti di un maggior utilizzo di acqua, superiore di almeno il 30% al suo consumo storico; un valore Isee tra 14.500 euro e 20.000 euro nel caso nel nucleo siano presenti almeno 4 figli fiscalmente a carico. E’ importante indicare correttamente il proprio numero a 12 cifre di utenza Publiacqua, ricavabile dalla bolletta oppure contattando Publiacqua col riferimento al numero dell’impianto riportato in fattura.

Nel caso di utenza condominiale dovrà essere compilata un’ attestazione dell’amministratore di condominio. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre giovedì primo giugno alle 13 per il Comune di Prato collegandosi online al sito del Comune di Prato: www.comune.prato.it. La domanda dovrà essere presentata unicamente on-line. In casi eccezionali potrà essere richiesto un aiuto nella compilazione al Servizio sociale: la data dell’appuntamento può essere fissata telefonicamente chiamando il numero verde 800.922.912 lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.