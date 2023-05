Bastione delle Forche, nuovi ritardi "Almeno un altro anno di lavori"

Non basterà tutto il 2023 e con ogni probabilità si andrà al prossimo mandato per vedere completata la riqualificazione del Bastione delle Forche in piazza Mercatale. Se la ristrutturazione della palazzina storica è stata quasi ultimata con il rifacimento del tetto (di fatto mancano gli impianti, gli arredi e le rifiniture), molto più lungo e complesso è l’iter legato alla porzione di terrazza dove verrà realizzato il ristorante con vista sul Bisenzio. Durante i lavori i tecnici si sono accorti che la parte pericolante era priva di fondazioni e così si renderà necessario puntellare il muro e consolidarlo con micropali. Un intervento "imprevisto e imprevedibile" che richiede una variante in corso d’opera (in fase di redazione), con annesso aumento di costi dell’intervento. L’importo di gara inizialmente era di 2,6 milioni di euro, ma grazie a un ribasso del 39%, la cifra era scesa a 1,6. Ora quel risparmio servirà quasi tutto per realizzare i lavori aggiuntivi e per fare fronte al caro materie prime con cui la ditta ha dovuto fare i conti in fase di pandemia e post covid. Per quanto riguarda i tempi di conclusione del cantiere, la sensazione è che si possa andare alla prossima estate.

Tornando agli interventi, la palazzina storica è stata rinforzata con una struttura in acciaio che è diventata portante. La muratura storica comunque non è stata toccata. La palazzina è di tre piani e nelle previsioni future dovrà ospitare degli uffici pubblici, probabilmente un assessorato. Il ristorante invece sarà messo a bando una volta terminata la messa in sicurezza.

"Stiamo parlando di un cantiere particolarmente complesso, con vincolo storico monumentale – spiegano gli uffici comunali –. Ci sono state difficoltà anche nel portare il materiale in cantiere e d’esecuzione delle lavorazioni visto che parliamo di una struttura delicata. Ora è in fase di redazione la variante in corso d’opera per la modifica del quadro economico del cantiere, che dovrà essere autorizzata dal ministero. Al momento siamo convinti di poter completare l’opera utilizzando il precedente ribasso d’asta, ma gli inconvenienti possono essere sempre dietro l’angolo". Fino a quando non termineranno i lavori, resterà pure chiuso l’attraversamento pedonale che conduce in piazza Mercatale. Il consigliere M5S Carmine Maioriello ha chiesto di quantificare con più esattezza i tempi e un sopralluogo, mentre La consigliera Pd, Martina Guerrini, ha invece sottolineato l’importanza di "riqualificare lo spazio pubblico". Sdb