Basta ritardi in classe, la linea 207 anticipa le corse

Cambiano gli orari dei bus per andare incontro alle esigenze degli studenti. Dopo le prime due settimane di test ecco che Autolinee Toscane ha modificato l’orario di una delle linee a servizio dei poli scolastici cittadini. Da lunedì 9 ottobre entra in vigore l’orario definitivo per la linea 207 utilizzata dagli studenti del liceo Brunelleschi, del liceo Livi, del Polo di San Paolo e di quello di via Reggiana. Una modifica che Autolinee Toscana ha studiato basandosi sui dati raccolti nelle prime due settimane dall’inizio dell’anno scolastico. "In seguito ai quotidiani monitoraggi sul livello dei servizi scolastici e grazie anche alle preziose segnalazioni degli utenti raccolte tramite il servizio clienti - spiega l’azienda - sono stati recepiti alcuni ritocchi della linea 207 che, d’intesa con gli Enti concedenti il servizio cioè Comune, Provincia e Regione Toscana nonché con il provveditorato agli studi".

Proprio per agevolare l’ingresso degli studenti ai rispettivi Istituti scolastici, la linea 207 subirà le seguenti modifiche: la corsa scolastica feriale delle ore 7 in partenza da Prato Stazione FS per Chiesanuova, Maliseti, Bagnolo, Montemurlo, Oste Liceo Brunelleschi e Oste sarà anticipata alle ore 6,55. Quella delle 7,45 in partenza da Oste per Montemurlo, Bagnolo, Maliseti, Chiesanuova e Prato Stazione FS sarà anticipata alle ore 7,40 infine quella delle 6,55 (escluso il sabato) in partenza da Montale per Montemurlo, Bagnolo, Maliseti, Chiesanuova, Prato via Marini, scuole via Dossetti e via Reggiana sarà anticipata alle ore 6,50.

Pochi minuti che permetteranno agli studenti di arrivare in tempo per l’inizio delle lezioni. nelle prime due settimane di sperimentazione del servizio si sono verificati ritardi di ingresso che hanno richiesto correttivi.