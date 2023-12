Basta con i corsi tombati: "Torrenti in superficie"

"Stop a tombature di fiumi e corsi d’acqua ed interventi immediati per riportare in luce quelli che ancora risultano cementificati". È la promessa del presidente della Regione Eugenio Giani durante il sopralluo a Vaiano, ieri mattina, accompagnato dal sindaco Primo Bosi. Il commissario delegato per l’emergenza ha dapprima visitato uno dei luoghi simbolo del piccolo centro della Val di Bisenzio, la villa del Mulinaccio, dove tanti volontari, mobilitati dal primo cittadino, si sono dati appuntamento per ripulire e spalare il fango che ancora occupa tanti spazi dello storico edificio. Successivamente Giani si è recato a Vaiano, per verificare la situazione del fosso Trescellere, fiume tombato che nei giorni dell’alluvione è letteralmente esploso invadendo le strade del paese.

"Prima – ha detto Giani - sono andato, insieme al sindaco Bosi, a visitare un luogo particolarmente colpito dall’alluvione, la villa del Mulinaccio, centro espositivo importante per la comunità di Vaiano. Bosi ha mobilitato volontari e cittadini per provvedere al recupero e alla ripulitura e accanto a lui ho potuto assistere in prima persona all’impegno di tante persone che in queste settimane hanno dovuto, in prima battuta, far fronte ai danni subiti dalle proprie abitazioni e imprese. E che stamani si sono date appuntamento per cercare di riportare alla normalità un luogo simbolo di una comunità duramente colpita. Ancora oggi, a più di un mese da quei drammatici giorni, è impressionante constatare la distruzione provocata dalla furia delle acque".

Tappa successiva nel centro storico di Vaiano, dove oltre un mese fa il rio Trescellere, tombato negli anni cinquanta e che scorre nel ventre del paese, è esploso. "Fortunatamente – ha aggiunto Giani - scorreva sotto un capannone inutilizzato da vari anni, l’ex filatura Dainelli, chiusa nel 2012. Questo ha consentito di demolire l’edificio e riportare alla luce il corso d’acqua che non sarà più tombato, così come non verranno effettuate altre tombature. Grazie a risorse regionali sarà realizzato un importante progetto di riqualificazione urbana, per garantire che il corso d’acqua che scorre lungo il centro di Vaiano possa armonizzarsi col centro storico. Un intervento che dovrà servire da monito e messaggio per tutti i Comuni toscani, per riportare in luce corsi d’acqua ed eliminare tombature ancora esistenti".