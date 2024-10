Basket, ora del riscatto. Dragons e Union in campo

Terza giornata di andata nella serie C unica di basket maschile. Ad inaugurare il weekend, oggi pomeriggio alle 18.30, sarà l’Union Basket Prato targata Sim Tel, impegnata in trasferta sul parquet dei Dukers Sansepolcro, ultimi in classifica. Una squadra a non sottovalutare per i pratesi, che andranno in cerca di un rapido e pronto riscatto dopo la sconfitta incassata contro San Vincenzo: "Una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca, ma in alcuni momenti non siamo stati cinici nel portare gli episodi a nostro favore – commenta coach Paoletti alla vigilia del match -. Sicuramente abbiamo acquisito consapevolezza del nostro valore e se resteremo umili e continueremo ad allenarci come stiamo facendo potremo toglierci delle soddisfazioni. Mi aspetto una pronta reazione sul campo dei Dukers Sansepolcro. Un impegno che andrà affrontato al massimo". In cerca di riscatto anche i Dragons, che domani alle 18 ospiteranno alle Toscanini la Juve Pontedera, avversario già affrontato e battuto nettamente in coppa Toscana. In campionato, però, la partita sarà sicuramente diversa, visto che Pontedera affianca i pratesi nel gruppo di squadre a quota 2 punti in classifica. "Dobbiamo avere meno frenesia e vivere con più qualità i momenti chiave delle gare – spiega proprio Pinelli, ricordando la sconfitta contro Sancat -. Ci aspetta una partita importante per il prosieguo del nostro campionato".

L.M.