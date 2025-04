Basket Divisione Regionale 1: Montemurlo interrompe la striscia negativa, Valbisenzio cade a Montespertoli

Il turno pre-pasquale di Divisione Regionale 1 di basket è stato a due volti per le formazioni pratesi.

Nel girone A, Montemurlo ha finalmente interrotto la striscia negativa (i biancorossi venivano da cinque sconfitte consecutive), conquistando il successo interno ai danni di Vela Viareggio.

Nel raggruppamento B, invece, il Centro Minibasket Valbisenzio è caduto pesantemente a Montespertoli, nello scontro diretto per la terza posizione della classifica.

Partiamo dai Lions, vittoriosi sul parquet amico per 86-66. Un risultato che consente alla truppa allenata da Matteo Piperno non solo di conservare momentaneamente il quarto posto, ma anche di riconquistare fiducia in vista dei playoff.

La gara non inizia nel migliore dei modi per i padroni di casa, che segnano appena due punti nei primi cinque minuti. Nella seconda metà del quarto d’apertura però Montemurlo alza i giri del motore e con un parziale di 8-0 ristabilisce l’equilibrio, che Toffetti rompe per il +2 alla prima sirena (16-14). Il secondo periodo comincia alla grande per i locali, che toccano anche il +10. La reazione di Vela tuttavia non si fa attendere e gli ospiti recuperano lo scarto, passando anche in vantaggio all’intervallo sul 33-34. Intervallo che rigenera i pratesi.

I Lions prendono il largo, chiudono la terza frazione sul 64-50 e poi archiviano la pratica nell’ultimo quarto, trascinati soprattutto da un Riccio da 17 punti. Nell’altro girone, Vaiano mastica amaro contro Montespertoli.

La compagine guidata da Paolo Bertini crolla 65-43 contro Montespertoli e viene agganciata (e superata, vista la miglior differenza punti degli avversari negli scontri diretti) al terzo posto. Decisivo, per determinare il posizionamento nella griglia playoff di entrambe le squadre laniere, sarà l’ultimo turno di regular season.

Francesco Bocchini