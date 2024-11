Barriere architettoniche da cancellare

Operazione città accessibili. La ripartenza del Centro regionale mette radici a Prato: ieri inaugurata la nuova sede nei locali ristrutturati del vecchio ospedale. Al taglio del nastro il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora Serena Spinelli con la sindaca Ilaria Bugetti, il direttore generale dell’Asl oscana Centro Valerio Mari e il responsabile per l’inclusione e l’accessibilità in Regione Alberto Zanobini. Nell’occasione sono stati anche illustrati i contenuti di due bandi da 5 milioni di euro destinati ai Comuni per l’abbattimento delle barriere e l’accessibilità universale. "L’abbattimento delle barriere architettoniche - ha detto Giani - è un elemento fondamentale nella vita sociale di una comunità".