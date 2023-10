"Baracca: Quattro Gatti per Quattro Cani a Prato"

Stasera e domani alle 21.15 al Teatro La Baracca di Casale andrà in scena "Quattro gatti per quattro cani", una commedia in cui lo spettatore diventa protagonista, e si confonde con l’attore; palco e platea si affrontano in un gioco comico e drammatico al tempo stesso. Un contrasto fra chi recita e chi guarda, una lotta al teatro da non perdere. La pièce scritta e diretta da Maila Ermini (foto) vedrà sul palco gli allievi del teatro: Lisa Nuti Federica Vannacci Conall D’Alio Lorenzo Montecchi. Sempre a La Baracca sono aperte le iscrizioni a due laboratori che inizieranno in ottobre. Il primo si intitola "Io che amo solo me" è pensato per gli adulti e affronta lo studio del teatro e della sua tecnica partendo dalla figura mitologica di Narciso. Inizia martedì 24 ottobre alle 21. Il secondo ha per titolo "L’arte di fare i brutti buoni" è riservato ai ragazzi e inizierà lunedì 23 ottobre alle 18. Per informazioni e iscrizioni si può scrivere a [email protected]. Da ricordare infine lo spettacolo di sabato 7 ottobre "Controdiva" Appuntamento con Clara Calamai": a 25 anni dalla morte della grande attrice, viene riproposto questo insolito monologo presentato per la prima volta nel 2019. Scritto e interpretato da Maila Ermini.