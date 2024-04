Dipendente trovato con pistole, tirapugni, sfollagenti: bar chiuso a Prato

Prato, 11 aprile 2024 – Quattro sfollagenti telescopici, tre tirapugni in metallo, due pistole scacciacani, un machete e decine di cartucce a salve. È quanto gli agenti della polizia hanno trovato a un dipendente di un bar in via Roma a Prato. Per questo il locale, gestito da una cittadina cinese, è stato chiuso per 15 giorni su provvedimento del questore Pasquale Antonio de Lorenzo.

Il materiale è stato sequestrato e il dipendente del locale è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi.