Bando per i vigili del fuoco. Due lavoreranno a Prato

La Regione Toscana ha pubblicato il bando per l’assunzione di 20 vigili del fuoco. Di questi, cinque saranno inseriti nella Direzione regionale dei vigili del fuoco, cinque nel comando a Livorno, quattro a Firenze, due a Prato, due a Massa Carrara, uno a Siena, uno a Pistoia. Per candidarsi occorre essere cittadini italiani, non avere età superiore ai 45 anni ed essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo. Altri requisiti: iscrizione negli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego della Toscana, idoneità fisica, psichica e attitudinale, qualità morali.

Il bando scade il 27 dicembre. Gli avvisi relativi all’assunzione sono consultabili online al link lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/cittadini/offerteLavoro.xhtml, ricercando le offerte che arrivano dalle pubbliche amministrazioni. E’ ancora aperta la selezione per portalettere. E’ possibile inviare la propria candidatura a Poste Italiane, tramite il sito www.posteitaliane.it, entro il 7 gennaio. Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore o diploma di laurea, anche triennale. Richiesta anche la patente.