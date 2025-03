Bando del Cesvot per i giovani e le associazioni. Tra i vincitori Arci, Legambiente, Animal House

"Siete presente. Giovani e associazionismo" è il bando di Cesvot che punta a promuovere e a qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano. E per quel che riguarda il territorio pratese, sono stati sei i progetti finanziati da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato) per un importo di 30mila euro. I soggetti vincitori del bando sono stati ufficializzati ieri nel salone consiliare del palazzo comunale, alla presenza dell’assessore alle politiche giovanili Maria Logli. "Un bando che dà voce ai giovani e permette loro di diventare protagonisti della società – ha detto il presidente di Cesvot Lorenzo Paccosi - dando un prezioso contributo al mondo del terzo settore e al benessere della comunità attraverso i progetti selezionati dal bando, che hanno ricadute positive sul territorio e sulle associazioni che lo animano, quindi sui cittadini che lo vivono".

Ogni progetto selezionato ha ricevuto un contributo di 5mila euro. Dell’elenco fanno parte i progetti "Circoli Di Ascolto Al Centro, Coloriamo di Giovani i Muri dell’Indifferenza", con ente capofila Don Lorenzo Milani Odv (consistente in murales, interventi di cura del territorio e di ascolto); "In-House: laboratori sperimentali in Natura" (laboratori di orticoltura, apicoltura e pittura all’aperto con l’Animal House Aps come capofila); "ExTeatro Inclusivo - Percorsi di Empowerement Giovanile tra Arte e Cultura" dell’Accademia San Giusto come capofila (che mira a coinvolgere i giovani che non studiano né lavorano); "Campo aperto: festival diffusi dei circoli Arci di Prato" (con il circolo 29 Martiri come capofila) "S-piazza la notte! Divertimento...assicurato!" del Centro di Solidarietà di Prato (per sensibilizzare sulla movida senza eccessi); "Tessere Relazioni!" di Legambiente (per avvicinare i più giovani alle tematiche ambientali).

"I progetti selezionati dimostrano la grande capacità creativa delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi e la loro sensibilità nei confronti della comunità di cui fanno parte – ha concluso Diana Toccafondi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato - sicuramente un aspetto che rende questo progetto virtuoso è la presenza della rete istituzionale che lo promuove. Un modello positivo da replicare e un volano di risorse".

G.F.