Bando affitto. C’è la graduatoria

E’ stata pubblicata online sul sito web del Comune la graduatoria definitiva delle domande ammesse al Bando per la concessione del contributo ad integrazione del pagamento del canone di affitto 2023: i nuclei familiari ammessi sono risultati 950, 300 gli esclusi per varie incongruenze nella documentazione presentata o la non rispondenza ai requisiti di reddito e composizione el nucleo familiare. A partire da gennaio gli ammessi al bando dovranno presentare le attestazioni del pagamento del canone per l’anno 2023. L’importo a disposizione del bando non è ancora definitivo perchè l’Amministrazione comunale sta cercando ulteriori risorse da devolvere al contributo.