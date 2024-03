Banda della Croce rossa. Concerto di solidarietà

Un concerto davvero speciale è quello in programma sabato 23 marzo alle 17 all’auditorium della Camera di commercio (via del Romito, 71) con l’esibizione della banda del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana del Centro di mobilitazione tosco-emiliano. Si terrà anche la "cerimonia della lampada" di investitura delle crocerossine. Il costo del biglietto d’ingresso è di 5 euro e l’incasso sarà devoluto per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali. Per i biglietti: 0574-693815; [email protected]. La banda del corpo militare, attraverso la musica, rappresenta l’immagine del Corpo militare della Croce rossa impegnato nell’ambito del sociale e degli aiuti umanitari. L’organico della banda (diretto fin dalla sua costituzione dal capitano Mauro Rosi, il quale ha curato, anche la trascrizione, la revisione e l’adattamento di varie partiture musicali tra le quali figura anche l’inno della Croce rossa composto da Ruggero Leoncavallo) si compone, in versione completa, di 35 musicisti arruolatisi volontariamente nel Corpo militare con la specializzazione di musicante, hanno una preparazione a livello di conservatorio o provengono da altri complessi bandistici. Il repertorio spazia dai brani di musica celebrativa, quali inni e marce, alla musica tradizionale militare e civile con particolare predilezione alla musica originale per banda, sino ad arrivare alla musica leggera ed al jazz. Importanti collaborazioni Ci sono state anche con musicisti di fama internazionale. Nel nuovo repertorio figurano arrangiamenti per voce solista femminile e maschile.

Marilena Chiti