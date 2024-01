"Bancomat guasto, subito risolto"

"A proposito del mancato funzionamento del bancomat di piazza Duomo per alcuni giorni durante il periodo delle feste - si legge nella nota inviata da Banca Alta Toscana Credito Cooperativo - si è trattato di un guasto infrastrutturale nella zona, non imputabile alla banca che si è subito attivata con il fornitore per risolverlo. Il bancomat è stato aperto nell’aprile 2021 da Banca Alta Toscana, che in controtendenza rispetto ad altri istituti di credito e in un periodo caratterizzato dalla pandemia, ha deciso di investire per dotare il centro storico di Prato di un servizio richiesto da cittadini e commercianti".

L’iniziativa arrivò proprio per la mancanza di bancomat nel centro della città: un servizio molto utile. Il mancato funzionamento del sistema durante il periodo natalizio aveva sollevato alcune proteste a malumori da parte dei cittadini.