Banco del mutuo soccorso. Energia che non tramonta

Al Politeama torna la musica d’autore con la rassegna a cura di Fonderia Cultart. Venerdì 22 marzo alle 21 il concerto del Banco del mutuo soccorso, con tutta la sua energia. Sul palco sette musicisti di valore, che danno ogni volta vita ad un incontro fra artisti e pubblico che cancella il palco ed ogni altra barriera divisoria. Sta girando l’Italia il tour dello storico gruppo, che propone oltre due ore di concerto condito da aneddoti e "dietro le quinte" su canzoni che per tanti appassionati ormai costituiscono materiale musicale "mitico". Sono parentesi molto gradite dal pubblico fra un’esecuzione e l’altra dei brani. La band è composta da Vittorio Nocenzi (organo e sintetizzatori, pianoforte, backvocal) Michelangelo Nocenzi (pianoforte e tastiere), Filippo Marcheggiani (chitarra elettrica, back vocal), Nicola di Già (chitarra ritmica ed acustica), Marco Capozi (basso elettrico), Dario Esposito (batteria), Tony D’Alessio (voce solista). Il concerto, idealmente, è suddiviso in tre parti, la prima prevede l’esecuzione di tutti i brani de Il Salvadanaio (il primo album della band); la seconda alcuni brani da "Orlando: le forme dell’amore". Infine la terza parte sarà una miscellanea dei brani di tutto il repertorio della band, da album come Darwin ed Io sono nato libero, alle hit degli anni ’80 come Paolo Pa e Moby Dick. La stagione dei concerti organizzata da Fonderia Cultart è un’ode alla diversità fra i generi musicali. Giunta ormai alla terza edizione, arricchisce il già denso programma di appuntamenti con il teatro e con la musica classica della Camerata. I biglietti per il Banco sono ancora disponibili su Ticketone e al botteghino del Teatro.

E a proposito di Politeama, slitta il secondo appuntamento della rassegna Spring Dance. A causa di un’improvvisa indisponibilità dell’artista Anbeta Toromani, lo spettacolo Preludes. Danze al pianoforte previsto per giovedì 21 marzo è rinviato e in attesa di nuova programmazione. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data che, appena possibile, sarà resa nota e comunicata al pubblico. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure telefonare al numero 0574 603758, negli orari di apertura della biglietteria, ovvero martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.