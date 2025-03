Banchelli nuovo coach. Sarà lui la guida Dragons

Contrordine. Il nuovo allenatore dei Dragons, chiamato a succedere al dimissionario Pinelli, c’è già. Ed è comunque una soluzione interna, come annunciato dalla società. Il coach che guiderà la squadra pratese in quello che manca di questa stagione di serie C è Edoardo Banchelli, già nel roster di serie C come giocatore ed allenatore del settore giovanile. Oltre alla serie C, il classe 1995, arrivato a Prato come giocatore nella scorsa estate dopo 12 anni di militanza con il Bottegone Basket, sarà anche alla guida della under 17 d’Eccellenza insieme a Marco Rugi. "E’ un grande passo – spiega Banchelli -, forse accelerato rispetto a come immaginavo il mio percorso, però è un passaggio doveroso verso la squadra e la fiducia che i miei compagni hanno riposto in me. Sono stato indicato infatti dai compagni a furor di popolo e non potevo tradire questa fiducia e l’amore che hanno dimostrato in questi giorni. Sono orgoglioso della stima che hanno mostrato il presidente Fabio Amerighi, il direttore sportivo Stefano Scarselli e il team manager Luca Parretti. Ringrazio anche coach Marco Pinelli da cui raccolgo il testimone". Banchelli esordirà sulla panchina dei Dragons domani sera alle ore 21 al palazzetto Lauro Giovani di San Vincenzo nel match che vedrà opposti i pratesi ai livornesi padroni di casa. Sarà una partita molto importante in cui i Dragons dovranno dimostrare di aver smaltito in fretta il contraccolpo delle improvvise dimissioni di Pinelli ed anche i segni lasciati dalla altrettanto inaspettata sconfitta casalinga subita domenica scorsa contro la Folgore Fucecchio. Ricordiamo comunque che i Dragons si trovano al secondo posto della classifica della serie C a dieci lunghezze dalla capolista Fides Montevarchi e con sei di margine nei confronti delle più dirette inseguitrici, fra cui c’è anche l’altra formazione pratese, l’Union Basket.

Massimiliano Martini