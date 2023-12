Bancarelle di occasioni. La mappa dei mercatini

Ecco la mappa dei mercatini del weekend. Oggi dalle 8 alle 13 Terra di Prato, mercato di filiera corta alimentare, in piazza del mercato nuovo, con box e confezioni natalizie di prodotti del territorio. Sempre oggi torna l’appuntamento con i giardini in festa di via Carlo Marx, mercatino di cose usate, opere dell’ingegno, oggettistica dalle 9 alle 16.30. Oggi e domani ad animare le piazzette Buonamici, S.Maria in Castello e S. Antonino ci sarà la Fieruola delle bigonce, con oggettistica utile, pensierini natalizi, candele e ricette tradizionali (dalle 9.30 alle 18.30). Domenica torna la Fiera del libro, in piazza Lippi: libri antichi esauriti introvabili, con un piccolo libro omaggio per i bambini, dalle 9 alle 17.30. Domani ci sarà anche Prato Antiquaria, in piazza delle Carceri, dalle 9 alle 18.30, mostra mercato di piccolo antiquariato ricercato, collezionismo, vintage e creazioni artistiche, addobbi per la casa. Sempre domani ci sarà il Mercatino di Natale a Santa Lucia, dalle 10 alle 20 in via Bologna, organizzato da tanti anni dalla Proloco Santa Lucia Insieme: circa 80 stand artigianali, gastronomici e di decorazioni natalizie con la partecipazione di associazioni benefiche e la presenza di animazione per bambini. Nel pomeriggio sono previste anche visite guidate al Cavalciotto da cui si diparte il sistema delle gore pratesi e all’antico complesso di Santa Lucia in monte, la pieve che dal XII secolo sovrasta il paese (per info: 347 1245032). Domani mercato natalizio anche in piazzale Ebensee, prima porzione, organizzato da Confcommercio e Cisl Ambulanti, tutto il giorno. Infine, a Palazzo Banci Buonamici continua oggi e domani Charity for Ant, mercatino della solidarietà nel quale si può donare anche un "paniere sospeso" per le famiglie in difficoltà a causa dell’alluvione. La tradizionale iniziativa per sostenere le attività di assistenza domiciliare gratuita e specializzata ai malati di tumore e alle loro famiglie si svolge dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30.