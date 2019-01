Prato, 31 gennaio 2019 - Un doposcuola nel quale le maestre avrebbero a più riprese maltrattato bambini tra tre e sei anni. Accade a Prato in una struttura gestita da cinesi. I bambini oggetto dei presunti maltrattamenti sono tutti cinesi. Le due maestre, che hanno 26 e 38 anni, sono finite agli arresti domiciliari. Il doposcuola si trova nella zona del Macrolotto Uno, alla periferia industriale della città, in via Toscana. Le indagini sono state svolte dalla polizia, che ha usato anche telecamere nascoste per riprendere i maltrattamenti. Una terza insegnante ha ricevuto un avviso di garanzia.

Le indagini, coordinate dalla procura di Prato, sono partite dopo dopo una segnalazione arrivata nel dicembre scorso: le due insegnanti arrestate avrebbero utilizzato bacchette per percuotere le mani dei bambini e calci per intimorirli. Anche se si tratta di un doposcuola i piccoli alunni, tutti cinesi, vengono quotidianamente condotti nella struttura dai genitori sin dal mattino.