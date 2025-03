Ballard e Rubalcaba per MetJazz

Due concerti con MetJazz, edizione del trentennale. Oggi alle 11, in esclusiva italiana, al Centro Pecci ci sarà il concerto di Jeff Ballard, considerato uno dei più importanti batteristi contemporanei. Californiano, per anni membro della band di Ray Charles, Ballard è poi diventato uno dei più richiesti batteristi attivi a New York: la lista dei grandi musicisti che si sono avvalsi del suo swing leggero e fantasioso è interminabile, da Chick Corea a Pat Metheny, da Joshua Redman a Gary Burton. Biglietti posto unico 8 euro, da acquistare sul sito del Metastasio.

Domani alle 21 al Metastasio sarà invece la volta di Gonzalo Rubalcaba (nella foto), in Borrowed Roses, concerto per piano solo, per un’altra data esclusiva italiana prodotta dal Metastasio in collaborazione con Musicus Concentus. Cubano per nascita, lingua e cultura, statunitense per professione, Gonzalo Rubalcaba è emerso sulla scena musicale negli anni Ottanta, tra jazz e musica cubana. L’ultimo disco per solo pianoforte è una meditata esplorazione di celebri standard, nei quali Rubalcaba si immerge con una sensibilità commovente, prova di una maturità che lo pone ai vertici del pianismo contemporaneo. Biglietti 20 euro intero, ridotto a 15 euro per soci Coop, over 65 e abbonati prosa; tredici euro per gruppi e giovani fino a 25 anni.