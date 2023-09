Bailando ai Gigli. Due giornate per tutti a passo di danza

A passo di danza al Centro Commerciale I Gigli per festeggiare la fine dell’estate con due giornate dedicate al mondo del ballo latino-americano e non solo. L’atteso "Bailando ai Gigli" sarà di scena il 15 e il 16 settembre quando dalle 17 a tarda notte l’area esterna di Corte Tonda del Centro Commerciale si trasformerà in una grande pista dove la danza e i ballerini saranno protagonisti e dove grandi e piccini potranno divertirsi a ritmo di musica.

L’evento, in collaborazione con “Baila che ti passa by LatinFlorence”, vedrà oltre 120 esibizioni da parte di oltre 45 scuole di ballo provenienti non solo dalle province di Prato e Firenze, ma da tutta la Toscana. Dalle 17 alle 20 saranno i bambini e i ragazzi fino a 16 anni a mettere in scena le loro coreografie, per poi cedere il palco a coppie e gruppi di adulti, che si esibiranno fino alle 23.

Numerose saranno anche le performance dei ballerini arrivati dai programmi televisivi quali "Ballando con le Stelle" e "Amici". Gli appassionati di ballo potranno anche partecipare a stage gratuiti con i volti noti del mondo di YouTube e dei social.

Il programma completo è disponibile sul sito web del Centro Commerciale igigli.it.