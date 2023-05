Bagnolo, lavori per 80mila euro Via al restyling del giardino Meoni

Sono partiti i lavori di restyling del giardino "Erasmo Meoni" in via Micca a Bagnolo.

Si tratta di un intervento del valore di 80 mila euro per riqualificare completamente l’area che si trova di fianco alla scuola Hack e al centro sportivo Nesti e che è sempre molto frequentata. Il Comune continua a porre attenzione alle aree verdi cittadine e investe per rinnovarle, migliorarne gli spazi e aumentare le funzioni. In via Micca saranno completamente rifatti i vialetti pedonali interni che, con il passare degli anni, erano stati ricoperti dal terreno e non erano più praticabili.

Attenzione anche per l’arredo urbano, il Comune provvederà alla sostituzione di tutte le panchine, quelle esistenti, infatti, erano vecchie e usurate e ne arriveranno di nuove, con un design più moderno, e comode. Il Comune ha anche deciso d’installare tavoli e panche per creare zone pic-nic che potranno essere usate per pranzi o merende ma anche per feste all’aperto. Il parco avrà anche una nuova area giochi, dove saranno installate attrezzature ludiche adatte ai bambini dai 3 a 6 anni, giochi che attualmente mancano e che potranno arricchire gli spazi dedicati ai più piccoli. Per garantire la sicurezza saranno rifatti tutti i tappeti anti-urto in gomma colata. Sarà ripristinato anche il campo da calcetto, che quattro anni fa era stato rimosso per far posto ai lavori di ampliamento delle strutture sportive del centro Nesti.

"Sono interventi che hanno lo scopo di portare al giardino più funzioni: sportive, ludiche e ricreative – dice Alberto Vignoli, assessore all’ambiente del Comune di Montemurlo – Il parco Meoni è uno spazio bellissimo nel cuore della frazione di Bagnolo. Era necessario renderlo fruibile e ancora più bello e sicuro per tutte le fasce della popolazione". Nel giardino è inoltre presente un’area sgambatura per cani che sarà arricchita con un fontanello per l’acqua. Attualmente il giardino è chiuso al pubblico per non interferire con il cantiere. I lavori andranno avanti, maltempo permettendo, per circa un mese. L’obiettivo è di riconsegnarlo prima dell’arrivo della stagione estiva".

"Il lavoro sulle aree verdi è strategico per garantire la qualità di vita dei nostri concittadini – conclude il sindaco Simone Calamai – L’intenzione è quella di rendere i nostri giardini sempre più accoglienti ed anzi di aumentare le aree verdi in città, come il nuovo giardino di via Barzano che nascerà a seguito di una trasformazione urbanistica". Aprirà tra qualche settimana, invece, il giardino di via Adda a Oste, collegato alla demolizione di un vecchio edificio industriale nel cuore della frazione, dalla quale è stato ricavato un parcheggio.