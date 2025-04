Baglioni al Politeama è quasi sold out

E’ praticamente sold out Piano di volo tris, il doppio concerto di Claudio Baglioni al Politeama, giovedì e venerdì (restano solo un paio di posti solo per la serata di giovedì). Non è una novità: Baglioni colleziona il tutto esaurito ogni volta che fa tappa a Prato. Questa nuova tournée del cantautore romano è pensata appositamente per i teatri: è un concerto-racconto con Baglioni unico protagonista sulla scena. Un’impresa innovativa e sempre rinnovata, una trasvolata solitaria in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione. Le sue canzoni, nelle versioni solistiche, ritornano nella dimensione essenziale e nuda nella quale sono state create e costruite dall’autore e ogni brano è un tragitto, una rotta, un’andatura sorprendente. Claudio Baglioni è il pilota che annuncia e dirama il suo piano di volo, nelle tre modalità: acustica, elettrica e digitale. Fra i brani in scaletta ci saranno Uomo di varie età, Dieci dita, Le vie dei colori, Gli anni più belli, Notte di note, note di notte, Signora delle ore scure, Pioggia blu, Avrai, Mille giorni di te e di me, e naturalmente i primi successi, tra i quali Strada facendo, Io me ne andrei, Solo, E tu, Questo piccolo grande amore, Amore bello, E tu come stai.