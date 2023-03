Baby gang ai giardini Minacce ai passanti Poi i ragazzini fuggono sul motorino rubato

Un pomeriggio di paura ai giardini di Vergaio, vicino a in via Bellandi. A mettere in agitazione i frequentatori dei giardini è stato un gruppetto di quattro o cinque ragazzini, tutti minorenni, che avrebbero avuto un atteggiamento violento e minaccioso nei confronti dei frequentatori del parco. Non avrebbero fatto nulla di particolarmente violento, ma l’attenzione su quanto accaduto è alta. Si tratterebbe di ragazzini italiani su cui l’interesse delle forze dell’ordine si sarebbe già concentrato negli ultimi mesi dopo una serie di episodi violenti avvenuti in città e che hanno avuto come protagonisti proprio dei minorenni. La Procura minorile infatti è stata messa a l corrente di quanto avvenuto. Il sospetto degli investigatori è che ci siano due bande contrapposte – una di italiani e l’altra di cinesi – che da tempo si darebbero battaglia. E gli episodi preoccupanti non sono mancati.

Quanto accaduto ai giardini di Vergaio venerdì scorso, però, non avrebbe nulla a che vedere con le due baby gang già individuate dalle forze dell’ordine. Si tratterebbe di un terzo gruppetto che nel pomeriggio di venerdì si sarebbe "divertito" a spaventare e minacciare quanti hanno affollato l’area verde in cerca di un po’ di tranquillità e svago.

Secondo quanto riferito dai testimoni, i ragazzini avrebbero minacciato i passanti tanto che qualcuno ha deciso di chiamare la polizia municipale. Quando gli agenti sono arrivati sul posto c’è stato un gran fuggi fuggi. Un ragazzo è salito in sella a un motorino ed è scappato. Ne è nato un inseguimento, terminato poco dopo. Secondo quanto accertato, il motorino su cui viaggiava il giovane era rubato, motivo per cui è fuggito all’arrivo della municipale. Gli agenti hanno identificato quattro ragazzi che sono stati denunciati alla Procura minorile di Firenze. Poi sono stati riconsegnati ai genitori fatti arrivare, nel frattempo, sul posto.

Non è la prima volta che dei giovanissimi si rendono protagonisti di episodi movimentati e spesso violenti. Il 21 febbraio scorso, due ragazzini di 14 anni italiani furono aggrediti e picchiati con un martello allo skate park di via Colombo e via Verrazzano. Secondo quanto fu accertato, a picchiare i due giovani – uno dei quali è finito al Meyer in prognosi riservata per una frattura cranica – furono alcuni coetanei cinesi arrivati sul posto con l’intenzione di aggredire le due vittime. Il violento scontro avvenne il giorno successivo a un’altra aggressione, quella ai giardini di via Boito. In quel caso, alcuni minorenni cinesi furono aggrediti da altri coetanei italiani. Possibile che il violento pestaggio in via Colombo seguisse quello del giorno prima di via Boito? Il sospetto è forte ma la circostanza non è mai stata confermata.

Non solo. Bande di giovanissimi avrebbero messo a segno una serie di furti e spaccate nei primi mesi dell’anno in alcune zone della città fra cui Ciliani, Sacro Cuore e Chiesanuova sollevando la rabbia e le proteste di molti residenti e commercianti.

Se si tratti degli stessi giovani che hanno minacciato i frequentatori dei giardini di via Bellandi venerdì scorso, è ancora tutto da chiarire. Le indagini della polizia municipale sono tuttora in corso.