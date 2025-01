Azzurra ok a Livorno Doppio argento

Nei giorni scorsi, a Larciano, si è chiusa la prima prova invernale di categoria per quanto riguarda il nuoto. E l’Azzurra può tracciarne un bilancio nel complesso più che favorevole: Noemi Cipriani ha agguantato una medaglia d’argento nei 50 stile, mentre Andrea Martinelli e Martina Vannucchi hanno agguantato una medaglia di bronzo rispettivamente nei 200 rana e nei 50 stile. Alla trasferta livornese hanno partecipato anche Sara Mazzoni, Livia Boffa Tusone, Francesco Lombardi, Ginevra Ina, Lorenzo Corsini, Greta Petracchi e Zoe Guarducci. In contemporanea, una delegazione del club ha partecipato anche alla fase regionale della Coppa Brema: a Livorno, a rappresentare l’Azzurra, c’erano Vittoria Bottazzi, Maria Carlesi, Vittoria Martelli, Ginevra Scali, Carlotta Petracchi, Leonardo Cecconi, Ludovico Alba, Ruggero Cangioli, Giovanni Vallini, Matteo Vallini e Lapo Bettazzi. E la formazione esordienti ha a sua volta ben figurato a Lucca, nell’ambito della competizione di categoria.

Sono saliti sul gradino più alto del podio Francesco Mastrolia nei 100 misti (oltre ad un argento nei 50 rana) Filippo Berti nei 50 farfalla e nei 100 stile, Ada Guarducci nei 100 misti e nei 50 rana, Chiara Castagnoli nei 100 stile (in aggiunta ad un bronzo nei 100 misti). Da segnalare anche le medaglie di bronzo di Nina Paoli nei 100 dorso e di Olivia Chi nei 100 stile. Alla trasferta lucchese hanno preso parte anche Tommaso Cantini, Simone Renzini, Andrea Dreoni, Maria Margherita Ugolini, Stefano Scuccimarra, Rachele Lauria e Linda Pancani. Tutto il gruppo riprenderà nei prossimi giorni gli allenamenti in vista delle prossime uscite, con l’obiettivo di incrementare il medagliere. Ed un occhio alla "gara di casa", considerando che proprio l’Azzurra organizzerà alla piscina Galilei la terza edizione del "Trofeo del Bacchino" già programmata per il prossimo 26 gennaio.

Giovanni Fiorentino