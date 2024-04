Azzurra, la crescita non si ferma

La formazione femminile, che ha di recente assistito alla convocazione di Chiara Mariotti, Alba Lazzarini ed Emma Vicini con la selezione toscana per il Trofeo delle Regioni di pallanuoto, sta continuando a crescere. Le ragazze allenata da Francesco Sanna hanno ceduto il passo all’Etruria, perdendo per 5-12 nella scorsa giornata del campionato di serie B, ma ci sono ampi margini di crescita. Ma anche i senior di Daniele Santini stanno dando il massimo, in serie C.

L’Azzurra sta facendo bene, a cominciare proprio dalla banda Santini, che nei giorni scorsi ha perso contro il più quotato Certaldo, con i valdelsani impostisi per 18-12. Va detto che per il gruppo si tratta dell’annata del ritorno in C dopo diversi anni e non è sin qui andata così male: i pallanuotisti pratesi sono sesti nel girone 4 con 12 punti, dopo aver centrato quattro vittorie in nove partite. E sabato prossimo, presso la Colzi – Martini di via Roma, tenteranno di fare cinquina battendo Colle Val d’Elsa.

G.F.