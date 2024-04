Avis Toscana:: "Serve meno burocrazia"

"Il Parlamento sta apportando delle semplificazioni al Codice Terzo Settore, recependo alcune delle istanze portate dall’associazionismo. Tuttavia questo non basta. Non si può equiparare una sede con pochi soci e pochi euro di bilancio che va avanti solo con i volontari, con sedi più strutturate con dipendenti e con bilanci da centinaia di migliaia di euro. Per questo vogliamo lanciare un chiaro appello ai parlamentari toscani, perché promuovano uno sforzo in più per una vera semplificazione".

A dirlo la presidente di Avis Toscana Claudia Firenze in occasione della 53ª Assemblea regionale dell’associazione volontari del sangue, dal titolo "La scelta che unisce", che si è tenuta al centro Pecci. Un altro tema è quello del mondo del lavoro: "Da una ricerca sulle motivazioni per cui si smette di donare, emerge la difficoltà ad assentarsi dal lavoro. Rinnoviamo l’appello alla Regione perché promuova un incontro con associazioni datoriali e sindacali. Daremo un riconoscimento simbolico alle aziende Estra e Centria che a Prato hanno promosso la donazione tra i loro dipendenti", dice Claudia Firenze. Stamani votazione per l’elezione dei nuovi organi toscani.