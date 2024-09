Avanti con la pulizia delle caditoie. Tutte le nuove strade interessate

A Montemurlo proseguono in parallelo le due azioni per arrivare alla sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio, azioni fortemente volute dal sindaco Simone Calamai in accordo con Publiacqua e Autorità Idrica Toscana. Da un lato lo studio complessivo sul rischio idraulico e idrogeologico, richiesto dal Comune a Publiacqua e già affidato a Ingegnerie Toscane, in particolare sulle interconnessioni che si registrano tra il sistema fognario e il reticolo idrografico costituito da torrenti e vari corsi d’acqua. Dall’altro, le azioni a breve periodo che vedono la pulizia delle caditoie e della rete fognaria per individuare e rimuovere eventuali ostruzioni.

"Tra sei mesi avremo i risultati dello studio che ci dovranno indicare le criticità del territorio e individuare le soluzioni con gli interventi strutturali da realizzare per la messa in sicurezza. - spiega il sindaco Simone Calamai - Dall’altro però, andiamo avanti sul brevissimo periodo con la prosecuzione degli interventi di pulizia straordinaria delle caditoie e fognature su tutto il territorio". A questo proposito attenzione ai divieti nelle strade interessate dalla pulizia straordinaria delle caditoie.

Dalle ore 8 di lunedì saranno interessate in via Enrico Berlinguer, via Michelangelo, via Cino da Pistoia, via Palarciano, via Tintoretto, via Leon Battista Alberti, via Pisano, via Caravaggio, via Donatello, via Raffaello e via Riva a Bagnolo. Martedì, sempre dalle ore 8, la pulizia caditoie coinvolgerà via G. di Vittorio, via Lunga, via Cellini, via dell’Industria, via Aniene, via Lavagnini, via Roma.

Partiranno alle ore 08.30 di lunedì e andranno avanti fino alle ore 18 di mercoledì 2 ottobre i lavori di lavori di scavo e ripristino per la realizzazione di nuova rete fognaria in via Fratelli Cervi dal civico 5 fino all’intersezione con via Matteotti, svolti da una ditta privata conto di Publiacqua. Pertanto, da lunedì al 2 ottobre via Fratelli Cervi, nel tratto tra via Giunti e via Matteotti, resterà chiusa al traffico. Inoltre in via Giunti, all’intersezione con via Fratelli Cervi, scatta la direzione obbligatoria a sinistra con il percorso alternativo individuato per i veicoli,per raggiungere Montemurlo Centro per chi proviene da via Giunti o via del Parco, verso via Fratelli Cervi,via della Rocca, via Iole Badioli, via Tito Speri, via Montalese oppure per chi proviene da via Morecci: via Morecci, via della Rocca, via Iole Badioli, via Tito Speri, via Montalese.