Auto trafugata a disabile: "E’ stata vista in città" Paolo Anacleto Mei, disabile di 67 anni, ha lanciato un appello per ritrovare la sua auto, una Dacia Sandero Stepway del 2012 di colore marrone, rubata in agosto. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattarlo al 339 52 54 633.