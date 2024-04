Auto in fiamme nella notte: paura

Un’auto è andata a fuoco nella notte scorsa in via 7 Marzo a Prato. I vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo sono intervenuti poco dopo l’una di notte per spegnere le fiamme che avevano avvolto l’autovettura in sosta.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dai rumori e dai bagliori provenienti dalla strada. Il fuoco ha completamente devastato il veicolo: per domare l’incendio è stato necessario intervenire con l’ausilio di liquido schiumogeno. Sono in corso le indagini per risalire alle origini dell’incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo.

Non è chiaro infatti la causa che ha causato il rogo della macchina che era parcheggiata molto vicina alle abitazioni. Il pericolo è stato che le fiamme potessero attaccare gli edifici circostanti. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, allertati dai residenti impauriti, il veicolo era già completamente avvolto dalle fiamme.

Per fortuna, il rogo è stato domato in poco tempo non permettendo al fuoco di propagarsi ai mezzi vicini e, soprattutto alle case. I residenti hanno seguito le fasi dell’intervento dei pompieri temendo per le lor case. Nessuno ha dovuto lasciare la propria abitazione.