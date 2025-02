Auser rilancia i servizi. Dal nonno ‘vigile’ alla sorveglianza

L’Auser rinnova le cariche e conferma progetti di utilità sociale. Si è svolto al circolo Arci Nuova Europa, il congresso dell’associazione Auser di Montemurlo, durante il quale sono state rinnovate le cariche direttive. Alla guida dell’associazione è stato riconfermato presidente Arrigo Landini, mentre è stata eletta come vice presidente, Paola Mengoni.

L’Auser è una delle associazioni più attive sul territorio con i suoi 200 soci e i 40 volontari, che prestano vari servizi a favore della comunità. L’età media va da 65 a 75 anni ed oltre. Grazie alla convenzione con il Comune, l’associazione svolge numerose attività di pubblica utilità.

I volontari Auser sono impegnati nei servizi di sorveglianza nelle scuole del territorio (20 persone), svolgono il servizio di ’nonno vigilie’ ed aiutano i bambini, in prossimità delle scuole, ad attraversare la strada.

I nonni Auser si occupano del servizio di apertura e chiusura dei parchi pubblici e delle palestre comunali, del servizio di consegna dei quotidiani alla biblioteca e al municipio, di piccola manutenzione e pulizia nel nuovo parco cittadino e nei pressi del municipio.

Auser gestisce anche il bocciodromo Vannucci – Menchetti di via Deledda, un luogo di sport e socialità. "Ringrazio tutti i soci per avermi rinnovato la fiducia - dice Arrigo Landini, riconfermato presidente Auser - e il mio impegno continuerà ad essere rivolto verso il miglioramento della qualità dei servizi svolti e dei volontari, impegnati ogni giorno sul campo. La nostra associazione nasce con lo spirito di promuovere un invecchiamento attivo e da noi, chi fa volontariato, lo svolge con passione vera, perché è un’attività che gratifica e fa sentire la persona ancora utile per gli altri. Grazie alla convenzione con il Comune, i nostri volontari rendono ogni giorno un prezioso servizio alla collettività e alle istituzioni locali, un impegno che ci rende fieri"