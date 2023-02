Auguri San Valentino La Nazione vi aspetta

Ultime ore per inviare a La Nazione di Prato i vostri auguri di San Valentino. Un’iniziativa dedicata a tutti i lettori, a chiunque voglia sorprendere la persona amata attraverso una pagina di giornale. I messaggi che ci invierete saranno pubblicati sull’edizione di domani: basta inviare una mail che abbia per oggetto le parole: ‘Messaggio di San Valentino’ all’indirizzo [email protected] oppure via WhatsApp al numero della redazione 337.1063052. La scadenza, tassativa, è oggi alle 13. Il testo può essere romantico, divertente, in forma di prosa o di poesia. Date libero sfogo alla fantasia. E se volete, allegate una foto (in formato jpg) della vostra coppia. L’importante è che sia indicato il nome (o soprannome) sia del mittente sia del destinatario del massaggio. Quella della Nazione è anche un’iniziativa particolare rivolta a chi volesse riscoprire il gusto per la scrittura con una dedica come una volta, scritta di proprio pugno, che pubblicheremo sul giornale di carta.

E a proposito di San Valentino c’è da ricordare anche la bella iniziativa del Museo di Palazzo Pretorio. Oggi, vigilia della festa degli innamorati per l’intera giornata l’ingresso sarà gratuito per tutte le coppie, senza distinzioni. Può essere il giorno giusto per scoprire o ammirare di nuovo i capolavori della collezione permanente del museo insieme alla bellezza del palazzo, ma anche l’opportunità di visitare la mostra la mostra dedicata a Guasti, illustre archivista, filologo, letterato e poeta pratese, e ai suoi legami con artisti suoi contemporanei. La mostra "Gli amici pittori di Cesare Guasti nelle collezioni comunali" è uno spaccato sull’arte dell’Ottocento a Prato, dove la figura di Guasti giocò un ruolo molto importante. Attraverso quarantacinque dipinti e disegni di artisti tra cui spiccano Antonio Marini, Luigi Mussini e Alessandro Franchi, la mostra racconta questo clima così fervido nella storia della nostra città. Ricordiamo che il Museo di Palazzo Pretorio oggi sarà aperto dalle 10.30 alle 18.30, mentre domani resterà chiuso per turno di riposo.