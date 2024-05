Attenzione ai falsi addetti di Publiacqua

Ancora allarme truffe in città. Ieri Publiacqua ha diffuso una nota su una nuova segnalazione per mettere in guardia la cittadinanza. "Un cittadino residente a Prato ci ha parlato di due persone che, in zona Casale, si sono presentate davanti alla sua abitazione, con furgoncino bianco e giubbotti gialli entrambi privi di elementi di riconoscimento, presentandosi come tecnici Publiacqua e annunciando che sarebbero tornati il giorno successivo per una riparazione sulla strada". In realtà non c’è nessun lavoro da fare in zona, quindi Publiacqua invita i cittadini a segnalare prontamente all’azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta.