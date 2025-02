Attacco hacker al sito del Comune

Nella notte tra mercoledì e giovedì gli hacker hanno attaccato il sito istituzionale del Comune di Prato. Si è trattato di un attacco DDos (Distributed denial of service), il cui scopo non è quello di danneggiare o "rubare" dati ma quello di intasare i server così da rendere i siti irraggiungibili.

La comunicazione dell’attacco è arrivata direttamente Agenzia per la cybersicurezza nazionale ieri mattina e i tecnici del Comune sono riusciti a riportare il sito visibile in Italia, introducendo nel firewall dei filtri che impediscono l’accesso dall’estero, e quindi diminuendo il "traffico" in attesa che l’attacco, che non è contrastabile in altri modi, si interrompa.

Il Comune di Prato non è stato l’unico, ieri, a fare i conti con l’attacco hacker. Dal sito del Comune di Rimini a quello di Brescia al sito dell’Ordine dei giornalisti fino a quelli delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Umbria, i bersagli sono stati molti. Potrebbe trattarsi di un’azione collegata agli attivisti hacker filorussi Noname057(16) che, per l’undicesimo giorno consecutivo, avrebbero lanciato attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service) mirati a rendere inutilizzabile un sito sovraccaricandolo di richieste di accesso.