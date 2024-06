Prato, in arrivo l'assemblea nazionale delle associazioni di amicizia italo-tedesche

Prato, 14 giugno 2024 - Il 23 giugno dalle 9 alle 13 avrà luogo a Prato, presso il Chiostro di San Domenico, la “Kulturbörse”, lo scambio culturale di idee delle associazioni italo-tedesche che offrirà, oltre ai numerosi progetti di internazionalizzazione, anche interessanti spunti di riflessione sulla conservazione e condivisione del patrimonio culturale, storico e monumentale europeo attraverso workshop e tavoli informativi. Sono attese oltre 100 persone, rappresentanti di 25 associazioni tedesche e di 20 associazioni italiane coordinate dal "Goethe institut" che si riuniranno a Prato per l'occasione. Con questo appuntamento la Fondazione Tedesca per la Tutela dei Monumenti festeggia il proprio 25° anniversario e sceglie la Associazione Culturale SI-PO presente a Prato come piattaforma di lancio in Italia per informare i giovani sulla sua missione e sui suoi successi.

La Fondazione Tedesca per la Tutela dei Monumenti offre ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 26 anni l'opportunità di svolgere un anno di servizio civile e sociale volontario nei settori della cultura, dell'artigianato e della conservazione del patrimonio artistico. Il successo di questo programma è testimoniato dei molti ex volontari che ora lavorano nei settori dell'artigianato, dell'architettura, dell'archeologia o della conservazione del patrimonio o della storia dell’arte. “Gli aspetti educativi sono particolarmente importanti per noi, soprattutto per quanto riguarda le opportunità di cooperazione attraverso attività transnazionali. Siamo infatti convinti che il lavoro culturale e interculturale sia molto difficile da realizzare senza le sufficienti competenze linguistiche", sottolinea Britta von Webksy, presidente della Associazione SI-PO di Prato. Per questo motivo, lo scopo di tutti i soggetti coinvolti è quello di coinvolgere le giovani generazioni per introdurle alla mobilità educativa e culturale all'insegna del motto: “Creare cultura dai cittadini per i cittadini”.

La Kulturbörse ha due obiettivi principali: lo scambio di idee, progetti e contatti tra le associazioni culturali italo-tedesche nonché la stipula di ulteriori collaborazioni, e la presentazione dei programmi culturali italo-tedeschi al vasto pubblico di Prato e città limitrofe, al fine di promuovere l'insegnamento e l'apprendimento della lingua tedesca sia in ambito scolastico che extra-scolatico. L'iscrizione all’evento non è obbligatoria e l'ingresso è gratuito per tutti gli interessati. In occasione della Kulturbörse, è programmata anche una mostra sul tema “Pinocchio” nello spazio espositivo “Biagi” di Palazzo Banci-Buonamici che verrà inaugurata già il 21 giugno ed un concerto di beneficenza per UNICEF nella Chiesa di San Francesco il 21 giugno alle 21. < span=""><>