Prima assemblea post alluvione a Oste: ecco il report del Comune

Prato, 28 novembre 2023 – A Oste, nel comune di Montemurlo (PO), si è svolta la prima assemblea cittadina dopo l’alluvione, oltre 150 persone hanno voluto presenziare per ascoltare le parole del sindaco Calamai e per dire la loro sulla situazione. Il report presentato dal Comune sottolinea che le casse d’espansione e i torrenti presenti nella zona, hanno fatto il loro dovere nel contenere la situazione, le criticità sono arrivate invece dai torrenti che hanno esondato a monte della frazione. È stato rilevato infatti, che nel territorio di Oste non ci sono stati cedimenti, esondazioni o malfunzionamenti. Gli allagamenti nella frazione, sono stati causati dalle criticità che si sono verificate nella zona collinare, che hanno trasformato poi Oste in un ricettacolo delle acque provenienti da nord. Le somme urgenze per il ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio, infatti, non riguardano Oste ma le frazioni più a monte, Javello e Albiano, Bagnolo e Montemurlo. Il sindaco ha ribadito poi, la ferma volontà di andare a completare le opere idrauliche necessarie a mettere in sicurezza tutta la zona, per un valore complessivo di 4,5 milioni di euro in fase di esecuzione. “Ora l'obbiettivo è quello di arrivare al più presto con la Regione Toscana alla realizzazione della seconda cassa d'espansione sul torrente Meldancione. Continueremo a chiedere con forza il miglioramento e il rinforzo degli argini. In una situazione di questo genere è fondamentale che non ci siano incertezze o lentezze da parte del Governo nello stanziare risorse che sono indispensabili per la ripartenza”.