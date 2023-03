Aspettando il ritorno di Donatello Le conferenze dei grandi esperti

Da un anno sono in giro per l’Europa, per essere ammirate da centinaia di migliaia di visitatori, grazie a quella che è stata definita la migliore mostra al mondo del 2022, nell’ambito degli Apollo Awards, che sono un po’ come gli Oscar dell’arte. Sono quattro tra le opere più preziose custodite nel Museo dell’Opera del Duomo, ovvero le due formelle del pulpito, il capitello bronzeo di Donatello e Michelozzo e la capsella di Maso di Bartolomeo, lo scrigno rinascimentale che ha raccolto dal 1446 al 1633 la Cintola della Madonna. Firenze, Berlino e Londra: la mostra "Donatello, il Rinascimento" curata da Francesco Caglioti è stata un grande successo e ha consentito di far conoscere Prato, a cui era dedicata un’intera sala, e il suo importante legame con il grande scultore. In attesa del ritorno a casa delle opere, previsto per giugno, il Museo propone due conferenze – da non perdere per il valore e la comperenza dei relatori – dal titolo "Aspettando Donatello", entrambe precedute da visite guidate. Il primo incontro si terrà sabato 25 marzo alle 16 e sarà condotto da Marco Ciatti, pratese, già direttore dell’Opificio delle Pietre Dure, docente di storia e teoria del restauro all’Università di Firenze e alla scuola di alta formazione dello stesso Opificio. La seconda, prevista per sabato 13 maggio sempre alle 16, avrà come protagonista Francesco Caglioti, proprio il curatore della mostra su Donatello, storico e critico d’arte, ordinario di storia dell’arte medievale alla Scuola Normale Superiore di Pisa. L’ingresso alle conferenze è libero ma la prenotazione consigliata e può essere fatta scrivendo a [email protected] o telefonando al numero 0574 29339. Le visite guidate al museo - che si svolgeranno negli stessi giorni delle conferenze ma in orario 15-16 - hanno invece un costo di 15 euro (biglietto d’ingresso compreso), 7 euro per i possessori dell’abbonamento Passepartout, con prenotazione obbligatoria.

Le due formelle del pulpito, il capitello di Donatello e Michelozzo e la capsella di Maso di Bartolomeo fra tre mesi saranno così ricollocati nella sala più importante del museo, ma nel frattempo i visitatori possono ammirare e toccare le copie in 3D delle due formelle originali, realizzazate in pasta di mais grazie a un progetto curato dalle Università di Firenze e di Pavia.