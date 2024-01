Asilo nido comunale. Via alla nuova gestione

L’asilo nido comunale "L’Albero Verde" di Poggio a Caiano ha un nuovo gestore. Si chiude quindi l’era della cooperativa Alambicchi di Prato che per oltre 10 anni ha gestito la struttura oltre alla "proroga" dell’ultimo anno, a seguito dell’avvicendamento politico nel palazzo comunale e la gara d’appalto che ha richiesto tempi lunghi.

Al bando, scaduto il 17 ottobre scorso, hanno partecipato 4 operatori economici del settore e il 29 dicembre l’appalto è stato assegnato al consorzio "Co&So" di Firenze con importo totale offerto (al netto dell’Iva e degli oneri per la sicurezza) di 1.741.372 euro per tre anni.

La prima tranche di spesa per il Comune ammonta quindi a 660mila euro per gli anni 2024/2025 e gli anni residui verranno impegnati economicamente dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026.

"Co&So" è un consorzio di cooperative e ha sede a Firenze ed è inserito in una delle principali rete di imprese a livello nazionale, il Gruppo cooperativo nazionale Cgm, ed è socio del "Consorzio Mestieri", una rete nazionale di agenzie per il lavoro regionali (oltre 35 agenzie presenti in 7 regioni italiane). Al secondo posto è arrivato il Consorzio Metropoli, al terzo la "Accento società cooperativa sociale" e quarto l’ex gestore coop Alambicchi. Il nido "L’Albero Verde" è stato inaugurato nel 2012 dall’allora sindaco Marco Martini e la cooperativa Alambicchi fu il primo gestore. E da allora c’è stata sempre una continuità e una sorta di "fidelizzazione" dell’utenza, tanto che la scorsa estate i genitori dei bambini, utenti di oggi, avevano espresso preoccupazione per un eventuale cambio di gestione ad anno iniziato. Con il nuovo anno inizia quindi una nuova era del nido comunale.