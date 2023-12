"Ascensore rotto dal giorno dell’alluvione, anziani bloccati in casa"

L’ascensore è rotto dal giorno dell’alluvione – un mese e mezzo fa – e nessuno che si è preoccupato di andarlo a riparare costringendo persone anziane e disabili a non uscire di casa. E’ la segnalazione che arriva dalle case popolari di via Tirreno, a Galciana, dove l’unico ascensore che c’è non funziona dal giorno dell’alluvione. "Abito al secondo piano ma sono anziana – spiega Nadia Pellegrino che vive nel palazzo – Non sono tante scale ma faccio comunque fatica a farle. L’ascensore si è riempito d’acqua il giorno dell’alluvione e da lì non ha più funzionato. Chiamiamo il numero di emergenza ma nessuno ci risponde. Non sappiamo più come fare anche perché le grane all’interno del palazzo sono diverse e vanno avanti da anni andando a peggiorare una situazione che è già critica di per sé".

I residenti parlano di porte rotte, del piano scala invaso dall’intonaco, dell’acqua che entra dalle finestre e dal tetto. "Hanno cambiato la serratura della porta che va alle cantine – aggiunge Nadia – ma non ci hanno dato le chiavi. Nessuno ce l’ha. Non mi sembra normale". E poi il riscaldamento che va a singhiozzo, in alcuni appartamenti sì, in altri no come accaduto sempre nelle case popolari ma questa volta di via Turchia dove lunedì, finalmente, si sono visti i tecnici per riparare il guasto. I residenti di via Turchia hanno atteso ben sette giorni prima che si muovesse qualcuno, complice, forse, il lungo ponte festivo della scorsa settimana. "Ieri il riscaldamento è ripartito – spiega una residente – siamo stati una settimana al freddo. L’acqua calda ancora non viene bene ma almeno c’è il riscaldamento. Purtroppo per le infiltrazioni dal tetto non è stato fatto nulla. E’ un problema con cui conviviamo da anni".