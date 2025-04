Arte e ascolto. Fra bellezza e spiritualità

In partenza un nuovo ciclo di incontri organizzato dal Museo dell’Opera del Duomo dal titolo Arte e Ascolto: il primo appuntamento sarà domani alle 16 all’interno del Duomo, con la partecipazione di Veronica Bartoletti (foto), storica dell’arte e direttrice dei Musei Diocesani, e don Marco Pratesi, canonico e parroco della Cattedrale di Santo Stefano di Prato, direttore della scuola di Teologia Antonio Martini. I relatori presenteranno di volta in volta una selezione di opere d’arte provenienti dalla Cattedrale, esplorandole sotto una duplice prospettiva: artistica e teologica. Sarà dunque un’occasione per cogliere non solo la bellezza delle opere, ma anche il loro significato spirituale, arricchendo la comprensione sia estetica che religiosa del patrimonio artistico della nostra città. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione. È possibile prenotare scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 340 5101749.

C’è un altro appuntamento da segnalare oggi pomeriggio: alle 15.30 al Museo dell’Opera si terrà l’incontro con la storica dell’arte Sonia Chiodo dal titolo "Tra Gotico e Rinascimento: libri liturgici per le chiese di Prato nella prima metà del Quattrocento". La conferenza fa parte della rassegna Musei in dialogo, promossa dallo stesso Museo dell’Opera del Duomo di Prato insieme a Palazzo Pretorio, ovvero un ciclo di conferenze gratuite che hanno l’obiettivo di valorizzare le proprie collezioni e il patrimonio artistico cittadino. L’ingresso è libero e la prenotazione consigliata sempre con una mail a [email protected] oppure contattando il numero 340 5101749.