Arte di primavera. Palazzo Pretorio e Pecci: le idee

Prove generali di primavera nel secondo weekend di marzo che invoglia a uscire e a frequentare i luoghi di cultura cittadini. Da Palazzo Pretorio al non mancano le proposte di visite guidate, laboratori e attività collaterali nei musei pratesi. A Palazzo Pretorio Arte e musica a braccetto, in Colazione ad arte: torna la fortunata formula che domenicaalle 10.30, delizierà il palato dei visitatori con un menù speciale che prevede colazione e concerto fra i gioielli di Palazzo Pretorio, in collaborazione con la scuola di musica Verdi e la Camerata strumentale di Prato. In scaletta, un repertorio di brani eseguiti alla chitarra classica da Samuele Rosati, Pietro Becherucci, Lorenzo Caristia, Marco Meloni e Simone Marino che si cimenteranno - fra gli altri - in pezzi di Mauro Giuliani, Baden Powell, Isaac Albéniz, Francisco Tárrega, Alonso Mudarra, Roland Dyens. Il costo è di 10 euro a partecipante e la prenotazione obbligatoria al numero 0574 1837859 o alla mail [email protected]. Sempre a Palazzo Pretorio, domani alle 16 è in programma la conferenza "Arte e cibo. Mangiari pratesi nella storia", a cura di Elisabetta Cappugi. Un appuntamento promosso dall’associazione pratese Amici dei Musei, che approfondisce aspetti molto interessanti della cultura gastronomica e artistica della città, mostrando come -spesso- si siano influenzate a vicenda. Sempre domani alle 16, il museo ospita il convegno dal titolo Un dialogo con Irene Biemmi su educazione di genere, libri per l’infanzia e ruolo trasformativo della scuola, a cura Centro Antiviolenza La Nara.

Per i più piccoli l’appuntamento da segnalare è invece al Pecci. Si gioca con le emozioni dei colori e delle immagini, fonte di benessere fin dalla tenera età, con il progetto "Primi mille giorni d’arte" al centro per l’arte contemporanea: fra isole morbide, spazi intimi di relax per allattare e riposare (i bagni hanno il fasciatoio), le famiglie con bimbe e bimbi da 18 mesi a tre anni potranno vivere domani mattina un’esperienza interattiva con "Riflettere lo spazio", dalle 10.30 alle 12 (3 euro a partecipazione, iscrizioni direttamente sul sito del Centro Pecci).