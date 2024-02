Arrivano maxi bollette dell’acqua: "Consumi extra, ecco cosa fare"

"Le bollette vengono emesse da Publiacqua come atto di trasparenza nei confronti dell’utente: i consumi infatti servono anche a misurare, ad esempio, l’eventuale presenza di perdite occulte che sono rilevabili solo attraverso la lettura del contatore. Ricordiamo inoltre che è facoltà degli utenti impattati dall’alluvione di sospendere il pagamento delle bollette che stanno arrivando. A coloro che decidono di non pagare non saranno applicate sanzioni o costi aggiuntivi". Sono le precisazioni di Publiacqua in riferimento all’arrivo in questi giorni delle bollette dell’acqua relative ai consumi di novembre e dicembre. Bollette spesso con importi salati, visto che fanno riferimento ai giorni dell’alluvione, quando tante famiglie e imprenditori hanno effettuato extra-consumi d’acqua per ripulire abitazioni e ditte da fango e detriti.

Maggiori consumi che Publiacqua ricorda "non saranno addebitati alle utenze". A precisare la posizione di Publiacqua è direttamente il presidente Nicola Perini. "Le agevolazioni esistono – spiega – e i maggiori costi per pulire gli spazi invasi dal fango saranno rimborsati ai cittadini e alle imprese, secondo tempi e modalità stabilite da una deliberazione dell’Autorità Idrica Toscana del dicembre scorso. Stiamo definendo per ciascuna utenza a quanto ammonta l’agevolazione, che sarà erogata entro il 2024".

Poi Perini si sofferma sui pagamenti delle bollette. "Ricordo che le utenze impattate dall’alluvione hanno la facoltà di sospendere il pagamento delle bollette che stanno arrivando – aggiunge –. Parlo di facoltà perché, se pagare adesso o rinviare il pagamento stesso, è una scelta che devono fare i cittadini. A tutti abbiamo scritto spiegando che era un loro diritto sospendere i pagamenti ma sono tantissimi coloro che scelgono di pagare e non ritrovarsi tra qualche mese a dover saldare quanto oggi sospeso. A coloro che decidono di non pagare adesso ricordo che non hanno da temere sanzioni o costi aggiuntivi".

Uno stop arriva invece per l’auto-decurtazione della bolletta. "Non è percorribile la strada della riduzione della bolletta autonomamente da parte dei cittadini – sottolinea Perini –. Il calcolo che dovrà essere fatto per determinare l’agevolazione è complesso e stiamo procedendo a modificare i nostri sistemi informativi proprio per poterlo effettuare senza errori. I cittadini possono anche richiedere una rateizzazione, avendo comunque la certezza che noi restituiremo le eventuali somme in eccedenza". Altro tema è quello della dilazione dei pagamenti. "Nel momento in cui finirà la sospensione dei pagamenti non sappiamo ancora se sarà prevista la possibilità di rateizzazione – precisa –. La decisione spetta dall’Autorità di regolazione nazionale, così come la scelta sulla durata della sospensione dei pagamenti. In Emilia-Romagna, ad esempio, erano state disposte delle sospensioni ai pagamenti. Poi, una volta scaduto il termine, l’Autorità ha deciso che il pagamento delle bollette passate fosse rateizzabile".

Ma come fare a sapere se si ha diritto alle agevolazioni? "In fattura si riceverà una specifica comunicazione – conclude Perini –. Inoltre possono verificare se hanno diritto all’agevolazione sul sito di Publiacqua o chiamando il nostro numero verde".

Sdb