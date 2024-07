Arriva il nuovo asfalto. Dove saranno i cantieri

POGGIO A CAIANO

Nuove asfaltature a Poggio a Caiano e sulla strada regionale 66 in direzione Firenze e Pistoia. A Poggio a Caiano e nei dintorni inizia una fase di asfaltature che seguono la chiusura di alcuni dei cantieri per la fibra ottica e occorre fare attenzione oltre a regolarsi con gli orari per evitare le code.

Da domani sino al 29 luglio un tratto di via Aldo Moro, l’intera via Masi e piazza Buontalenti saranno oggetto di lavori di rifacimento del manto stradale. Le arterie viarie saranno parzialmente chiuse (via Moro) o totalmente chiuse al traffico dalle 8 alle 18.

I lavori in via Aldo Moro (nel tratto tra via Verdi e via Granaio) saranno dal 22 al 24 luglio con la chiusura della corsia in direzione Pistoia e il traffico deviato in questo modo: senso unico di circolazione dalla rotonda Matteotti/San Francesco in direzione via Aldo Moro: per chi viene da Carmignano la La Serra obbligo di transito in via Soffic/via Cancellieri se diretto a Pistoia; per chi viene da Comeana obbligo di transito in via Soffici/via Cancellieri sempre per andare verso Pistoia. Via Masi sarà asfaltata dal 24 al 26 luglio con chiusura totale della strada. Piazza Buontalenti sarà oggetto di lavori dal 25 al 29 luglio. Da domani, inoltre, la polizia municipale riceverà il pubblico presso la nuova sede in via Soffici.

I giorni e gli orari di apertura al pubblico restano il lunedì, giovedì e sabato dalla 10 alle 12. E sempre da domani mattina inizia anche il rifacimento del manto stradale nella SR66 tra la rotatoria dell’Indicatore e la rotatoria di via Oriana Fallaci (bretella Sant’Angelo-Castelnuovo) e il cantiere sarà in quattro fasi con circolazione a senso unico alternato.